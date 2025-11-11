Santo Domingo instala dos tótems para sustituir la cartelería tradicional
Martes, 11 de noviembre 2025, 07:53
El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada ha instalado dos tótems de cartelería digital que están ubicados en el registro del Ayuntamiento y ... en las inmediaciones del teatro Avenida.
El objetivo, según han señalado desde el Consistorio, es evitar el empapelamiento de las paredes de las calles y sustituir progresivamente la cartelería tradicional en papel por un sistema digital más limpio, sostenible y moderno.
De esta manera, se pretende concentrar toda la información municipal, turística y de interés local en estos soportes digitales, ofreciendo a vecinos y visitantes un punto de consulta accesible y actualizado.
La inversión total de esta actuación ha ascendido a 16.261,53 euros, con IVA incluido, que ha comprendido la adquisición de los dos tótems, su armazón antivandálico, los medios de elevación necesarios para la instalación y la gestión de los residuos generados durante el proceso. Además, para ello han contado con la participación de la empresa Riojapark y con una subvención otorgada por la Dirección General de Turismo y Promoción Territorial del Gobierno de La Rioja, destinada a entidades locales para el fomento de la infraestructura turística que mejoren el destino.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión