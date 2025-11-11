LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tótem instalado en el registro del Ayuntamiento. A. S. D.

Santo Domingo instala dos tótems para sustituir la cartelería tradicional

Laura Lezana

Laura Lezana

Martes, 11 de noviembre 2025, 07:53

Comenta

El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada ha instalado dos tótems de cartelería digital que están ubicados en el registro del Ayuntamiento y ... en las inmediaciones del teatro Avenida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los hosteleros recurrirán ante los tribunales la nueva ordenanza de terrazas de Logroño
  2. 2

    Aspirantes a la oposición de guarderías describen otro «examen imposible»
  3. 3

    «Las ves en persona y asusta por mucho que llevemos nuestros trajes especiales»
  4. 4 Rescatadas cuatro personas desorientadas mientras hacían senderismo en Lomos de Orios
  5. 5

    Café, caña y fútbol con cariño
  6. 6

    La avispa asiática prosigue su colonización en La Rioja impulsada por otro otoño cálido
  7. 7 Dos años más de cárcel para el abogado reincidente por estafar más de 13.000 euros a tres clientes
  8. 8 Detenido en Calahorra por herir con un arma blanca a otro hombre en una pelea
  9. 9 Víctor Manuel y El Chojin estarán en Logroño en los actos para «no olvidar lo que significa una dictadura»
  10. 10

    El aparcamiento regulado frente a la Comandancia se traslada junto a Valbuena, que deja de ser gratis

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Santo Domingo instala dos tótems para sustituir la cartelería tradicional

Santo Domingo instala dos tótems para sustituir la cartelería tradicional