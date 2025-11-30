Laura Lezana Domingo, 30 de noviembre 2025, 10:15 Comenta Compartir

El concejal de Cultura y Festejos, Óscar Reina, ha anunciado que, este año también, los Reyes Magos de Oriente llegarán a Santo Domingo en helicóptero, «un acontecimiento muy esperado por vecinos y visitantes ya que supone uno de los momentos más emocionantes de Navidad calceatense».

Se trata de una actividad que se puede realizar gracias a la colaboración de la Unidad Área de la Guardia Civil, mediante la cual, Melchor, Gaspar y Baltasar volverán a sobrevolar la ciudad el próximo 5 de enero antes de realizar su recorrido por las calles.

La hora exacta de la llegada, el lugar del aterrizaje y el resto de detalles del operativo y la programación se comunicarán públicamente en las próximas semanas, una vez se coordinen todos los aspectos técnicos y de seguridad.

