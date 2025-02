Ya se pueden renovar claves y certificados en la sede de la Policía Local calceatense

María Caro Martes, 4 de febrero 2025, 18:38 Comenta Compartir

La sede de la Policía Local de Santo Domingo de la Calzada ya cuenta con un puesto de actualización de documentación (PAD) para garantizar un servicio más a los ciudadanos evitando que para renovar sus claves o certificados tengan que desplazarse a la sede de la Policía Nacional en Logroño o a Calahorra.

A la presentación acudió la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, junto con el Jefe Superior de Policía de La Rioja, Manuel Laguna Cencerrado, y el alcalde de Santo Domingo de la Calzada, Raúl Riaño García, quienes explicaron la importancia de esta medida. «Esta iniciativa de Policía Nacional trata de acercar, en este caso, la tramitación de documentación en Santo Domingo. Continúa la línea de acercar la Administración al ciudadano y en la nueva vía de acceso a través de cualquier método digital». Es una gran noticia para la comarca, dado que evita desplazamientos más largos», señaló la delegada.

«La expedición tanto del DNI como del pasaporte o la tarjeta de identificación de extranjeros es competencia de la Policía Nacional –recordó Manuel Laguna–, y esta iniciativa quiere acercar a la ciudadanía de la comarca de influencia este trámite, el de renovación de claves y certificados electrónicos del DNI, que cada vez es más imprescindible. Creemos además que atraerá un movimiento favorable a la ciudad, al comercio y la hostelería. Es acercar el servicio público al ciudadano, y no al revés», destacó.

Por su parte, el alcalde Raúl Riaño se mostró agradecido tanto a la Policía Nacional como a la delegada del Gobierno «y en particular a Guillermo Serrano (responsable de DNI) y Enrique Altuzarra (jefe de la Policía Local), han estado detrás de ello y no han parado». «Es precisamente el trabajo de los alcaldes y concejales de pueblo el que asegura el éxito o fracaso de iniciativas como esta. Sin darlo a conocer, esto no funciona –incidió–. Igual que si no lo hacemos público, por lo que es importante difundirlo».