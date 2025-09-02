El PSOE de Santo Domingo lamenta la ausencia del Verano Deportivo El grupo también criticó la desaparición del Torneo de Aficionados de Fútbol, el Duatlón Cross Valle del Oja o la Marcha Ciclista 9º Centenario

María Caro Martes, 2 de septiembre 2025, 08:03

El grupo municipal socialista de Santo Domingo de la Calzada lamentó a través de un comunicado la «merma» en las actividades del Verano Deportivo en la ciudad. «Santo Domingo de la Calzada siempre ha gozado de un Servicio de Deportes con salud y con mucha fortaleza durante muchos años –explicaba su secretaria, Beatriz Salas–. Este servicio, por desgracia, ha ido viéndose mermado por la mala gestión en estos últimos años, en los que los calceatenses están viendo como el deporte está perdiendo la salud y su actividad, reduciéndose el número de actividades anuales, así como en su joya de la corona: el Verano Deportivo».

En este sentido, recordó que se han perdido «torneos históricos en la ciudad como el baloncesto, fútbol sala, el campeonato de natación o fútbol 7, el waterpolo y cursos como el de tenis y el de bádminton o ciclismo, entre otros muchos».

También, según apuntó, desaparecieron las colonias deportivas que sumaban naturaleza e inglés, dedicado a los peques de la casa.

Además, mencionaron la Carrera Popular de San Roque, «que han degradado a una Milla Popular que no atrae a gente de la ciudad o alrededores como antiguamente». También lamentaron que hayan desaparecido torneos y carreras invernales y otoñales. «Hablamos del Torneo de Aficionados de Fútbol en las piscinas o pistas de atletismo, el Torneo de Frontenis y fútbol sala invernal, el Duatlón Cross Valle del Oja o la Marcha Ciclista 9º Centenario, así como La Noche Deportiva que se realizaba en la Calle Madrid.