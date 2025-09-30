El PSOE de Santo Domingo pide trabajar para «ser parte de la solución»
Martes, 30 de septiembre 2025, 08:09
El grupo socialista del Ayuntamiento de Santo Domingo ha realizado una valoración sobre el pleno celebrado el pasado 25 de septiembre donde ha destacado ... la aprobación de la exención de tasas e impuestos para la licencia urbanística de una obra declarada de especial interés, como es la instalación de un cubrimiento en la pista deportiva en el CEIP Beato Hermosilla.
Asimismo, en el comunicado también han hecho alusión a la situación de ruptura del pacto de gobierno, donde han afirmado que «todos somos parte del problema, pero también de la solución. Pongámonos todos a trabajar para que luego se pueda exigir coherencia al votante calceatense que se ha visto influenciado por los afectos y no por la razón».
