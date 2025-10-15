El colegio Sagrados Corazones de Santo Domingo participa en el programa 'Aula Bio'

Laura Lezana Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:42 Comenta Compartir

El colegio Sagrados Corazones de Santo Domingo de la Calzada acogió este miércoles uno de los talleres del programa 'Aula Bio' en los que se dan a conocer las características y los beneficios de los alimentos ecológicos para que los escolares aprendan a diferenciarlos de los convencionales e identificar su etiqueta.

La apicultura centró la actividad que este miércoles realizaron los alumnos y profesores del centro calceatense con el apicultor y elaborador ecológico Jesús Llaría, que lleva años apostando por mantener la tradición apícola y una producción de miel artesana, natural y ecológica.

El programa eco-educativo 'Aula Bio', que arrancó el pasado 29 de septiembre en Logroño con el respaldo de las Consejerías de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente; y la de Educación y Empleo, llegará en este curso a un millar de alumnos de sexto de Primaria de una veintena de 22 centros educativos de La Rioja.

Además, la jornada de este miércoles contó con la presencia de la directora general de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana, que participó en ella junto al vicepresidente del Consejo de la Producción Agraria Ecológica (CPAER), Íñigo Torres.