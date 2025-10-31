Santo Domingo presenta el camión y los nuevos contenedores de residuos

Santo Domingo de la Calzada presentó este viernes los nuevos contenedores así como el camión del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos que ... presta a través del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja.

En total, son más de 120 los contenedores renovados, que suponen el cien por cien del parque de contenedores, «unos contenedores que era público y notorio que estaba en sus últimas», explicó ayer el alcalde de la localidad, Raúl Riaño.

Se trata de un servicio en el que la ciudad calceatense se encuentra adherida al consorcio junto a Nájera, con la que comparten el modelo de los contenedores pero no el camión, el cual realizará su recorrido a primera hora de la mañana.

«Esperemos que los ciudadanos no tengan que volver a sufrir lo que hemos estado sufriendo hasta ahora, que es, por ejemplo, la rotura de sirgas. Algunas de ellas, según hemos detectado, han sido intencionadas», resaltó el edil.

Asimismo, Riaño también destacó en la mañana de ayer que desde el Consistorio se encuentran trabajando en la finalización de la redacción del pliego para la licitación de la limpieza viaria para el que «se encuentra redactado en su totalidad pero estamos puliendo realmente dos párrafos, que es más tecnología que otra cosa».

«Tenemos todo el estudio de hecho y esperemos que podamos comenzar los trámites administrativos en breve, porque es algo que nos preocupa mucho. Es un asunto al que queremos dar resolución inmediatamente porque creemos también que la limpieza viaria es una asignatura pendiente y es una asignatura que estamos suspendiendo actualmente», concluyó el alcalde.