El pleno en Santo Domingo retrató la ruptura entre los socios de gobierno Los tres concejales de Por La Rioja no acudieron a la sesión, en la que la urgencia evitó la admisión de dos mociones de MSD

María Caro Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:08 Comenta Compartir

En el pleno ordinario de Santo Domingo de la Calzada celebrado este jueves quedó constancia visual de la ruptura interna del pacto de gobierno entre PP y Por La Rioja. Los tres concejales del grupo Popular, con el alcalde Raúl Riaño al frente, se quedaron solos ante las mociones presentadas por la oposición, hasta tres, que aprovechó la ausencia de sus socios de investidura en el salón de plenos.

Como ya avisó el grupo que lidera Óscar Reina, tampoco acudieron sus concejalas Virginia Metola y Ainara Gordo. El motivo, según explicaron, es la modificación «unilateral» por parte del alcalde de la fecha del pleno, inicialmente previsto para el martes 30 y adelantado a este jueves. «Nos enteramos de este cambio de forma casual, sin comunicación previa por parte del alcalde ni consenso. Un comportamiento que vuelve a evidenciar la falta de transparencia y de respeto institucional».

A pesar de la ausencia de tres votos a favor del equipo de Gobierno, el pleno transcurrió de forma ágil, ya que el único asunto fue la aprobación de una bonificación por parte de las Ordenanzas Fiscales de la cubierta de la pista deportiva en el CEIP Beato Jerónimo Hermosilla. Una solicitud amparada en que las obras que se van a ejecutar son de interés público educativo y repercutirán en beneficio de ese municipio. Un asunto que fue aprobado por unanimidad.

Pero, además, entraron tres mociones de urgencia. Dos de ellas por parte del grupo Muévete Santo Domingo, la primera de las cuales para modificar el apartado segundo del punto primero de la parte resolutiva 'Periodicidad de sesiones de pleno', relativo a la facultad del alcalde para variar las fechas de los plenos ordinarios por iniciativa propia.

«Aunque el acuerdo de junio de 2023 condiciona esta facultad a 'causa justificada', en la práctica se está utilizando para motivos personales, como ausencias o vacaciones del alcalde. Esto desnaturaliza la finalidad del acuerdo y afecta directamente al derecho de participación política de los concejales», manifestó Barrón. Sin embargo, la ratificación de la urgencia fue rechazada, ya que debía obtener una mayoría absoluta de los miembros del pleno, aunque tres de ellos estuviesen ausentes, y fue votada a favor por los seis concejales de la oposición, cuando eran necesarios siete votos.

En la segunda, solicitaba partidas para los próximos presupuestos de 2026. En este sentido, su portavoz Carlos Barrón pidió destinar una partida presupuestaria específica de 100.000 euros para la «creación y puesta en marcha de un Programa Especial de Empleo Local 2026, con una bolsa de empleo para personas calceatenses de entre 18 y 65 años, destinada a contrataciones temporales en diferentes servicios municipales».

También propuso dedicar en los presupuestos municipales de 2026, una partida presupuestaria de 100.000 euros para «actuaciones de conservación, restauración y puesta en valor de la muralla», explicó.

Por último, reclamó una cuantía de 100.000 euros para la «renovación y modernización de la red de agua de boca en la ciudad, priorizando los tramos con mayores fugas y pérdidas». Pero su urgencia tampoco fue aprobada, por lo que no hubo debate. Aún así, Riaño manifestó que actualmente no se pueden comprometer en esos gastos. «Y para las murallas y la red de aguas ese importe es insuficiente», añadió.

La declaración condenando el genocidio en Gaza fue aprobada incluyendo la liberación de los rehenes de Hamás

Por último, el grupo municipal socialista presentó una moción instando a una declaración institucional condenando el genocidio en la franja de Gaza. Su urgencia, en este caso, fue aprobada por unanimidad. Y también la declaración, asumiendo la condición del PP de incluir la liberación inmediata de los rehenes de Hamás.