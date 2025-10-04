LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Fachada del teatro Avenida de Santo Domingo.

El otoño cultural calceatense llega con actividades, cine y teatro para todos los públicos

Habrá conciertos especiales, entre ellos el tradicional de Santa Cecilia a cargo de la banda municipal de música el 22 de noviembre y el de la Festividad del Pilar del 12 de octubre

Laura Lezana

Laura Lezana

Sábado, 4 de octubre 2025, 10:02

Santo Domingo dio a conocer ayer la nueva programación del 'Otoño Cultural 2025' con actividades para los meses de octubre y noviembre. Entre ellas, el concejal de Cultura, Óscar Reina, ha destacado el cine infantil y de adultos que se ofrecerá cada fin de semana en el teatro Avenida o los espectáculos teatrales y musicales patrocinados por la Red de Teatros de La Rioja, como 'Dos tronos y dos reinas' que contará con el actor riojano Nacho Guerreros el 15 de noviembre.

También habrá conciertos especiales, entre ellos el tradicional de Santa Cecilia a cargo de la banda municipal de música el 22 de noviembre y el de la Festividad del Pilar del 12 de octubre. Además de otras actividades como el pasaje del terror y desfile infantil del 31 de octubre, la celebración de 'Por Todos los Santos, los Quintos a saltos' al día siguiente, o la tercera edición de 'Vino y Camino' dentro del Día Europeo del Enoturismo el 8 y 9 de noviembre.

Asimismo, durante la presentación el edil también confirmó que esta semana se ha adjudicado a la empresa Ebone S. L. la gestión de la Escuela de Música para el curso 2025-2026 por 44.900 euros y que la oficina de Turismo ha hecho un balance de los meses de verano donde se ha recibido a 8.880 turistas.

