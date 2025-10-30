LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Santo Domingo

MSD remite una instancia al Consistorio debido a un vertido de aguas fecales

L. L.

santo domingo.

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:41

El grupo municipal Muévete Santo Domingo ha remitido una instancia al área de Urbanismo y a la concejala de Obras y Servicios, Virginia Metola, para denunciar, según explican, «lo que comenzó como una simple reparación de una fuga de agua y ha terminado en una auténtica chapuza, con aguas fecales vertiéndose directamente al subsuelo al final de la calle Margubete de nuestra ciudad».

«Desconocemos si la avería de la tubería de fecales existía previamente o se produjo durante esa reparación, lo que sí está claro es que ambas fugas existían y la empresa adjudicataria tiene la obligación de reparar las dos», han continuado. «Saber que una de ellas sigue rota, no actuar y además taparla, es una falta intolerable hacia la ciudad que no vamos a consentir», han concluido.

