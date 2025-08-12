MSD denuncia «el colapso» del Departamento de Economía
Martes, 12 de agosto 2025, 07:44
Muévete Santo Domingo ha denunciado «el colapso total» al que ha llegado la situación en el Departamento de Economía del Ayuntamiento de Santo Domingo ... .
«Con la marcha por jubilación de la Técnica de Administración General de Economía, quien venía ejerciendo como Interventora accidental desde hace décadas sin que se hubiera regularizado nunca su plaza como titular, dos de las tres plazas de Intervención han quedado vacantes, dejando únicamente a una administrativa, que además se encuentra de vacaciones este mes de agosto», han explicado.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.