Modificado el programa del Día del Pilar respecto al anunciado en el Otoño Cultural de Santo Domingo
Lunes, 6 de octubre 2025, 18:53
El Ayuntamiento de Santo Domingo informó este lunes de que, por motivos de organización y coordinación, la programación de los actos del Día del ... Pilar y la Hispanidad 2025 sufrirán ligeras modificaciones respecto a lo publicado inicialmente en el programa del Otoño Cultural para «garantizar un mejor funcionamiento y facilitar la asistencia de público».
De esta manera, la programación definitiva arrancará a las 12.30 horas en la plaza San Jerónimo Hermosilla con el izado de la bandera y media hora después iniciará la misa en la iglesia de San Francisco.
A las 13.30 horas el claustro del Convento de San Francisco acogerá el concierto a cargo de la banda municipal de música y a partir de las 14.30 se repartirá vino español por gentileza del Consistorio calceatense.
