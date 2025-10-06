Modificado el programa del Día del Pilar respecto al anunciado en el Otoño Cultural de Santo Domingo

El Ayuntamiento de Santo Domingo informó este lunes de que, por motivos de organización y coordinación, la programación de los actos del Día del ... Pilar y la Hispanidad 2025 sufrirán ligeras modificaciones respecto a lo publicado inicialmente en el programa del Otoño Cultural para «garantizar un mejor funcionamiento y facilitar la asistencia de público».

De esta manera, la programación definitiva arrancará a las 12.30 horas en la plaza San Jerónimo Hermosilla con el izado de la bandera y media hora después iniciará la misa en la iglesia de San Francisco.

A las 13.30 horas el claustro del Convento de San Francisco acogerá el concierto a cargo de la banda municipal de música y a partir de las 14.30 se repartirá vino español por gentileza del Consistorio calceatense.