LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Panorámica de Santo Domingo de la Calzada. Javier Albo

Modificado el programa del Día del Pilar respecto al anunciado en el Otoño Cultural de Santo Domingo

Laura Lezana

Laura Lezana

Lunes, 6 de octubre 2025, 18:53

Comenta

El Ayuntamiento de Santo Domingo informó este lunes de que, por motivos de organización y coordinación, la programación de los actos del Día del ... Pilar y la Hispanidad 2025 sufrirán ligeras modificaciones respecto a lo publicado inicialmente en el programa del Otoño Cultural para «garantizar un mejor funcionamiento y facilitar la asistencia de público».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven que sufrió una caída de un patinete eléctrico en Alfaro
  2. 2 En estado muy grave el peatón atropellado este sábado en la circunvalación de Logroño
  3. 3

    Érase una vez... aquel Logroño de los recreativos
  4. 4 Detenido un presunto acosador de niños que actuaba en parques de Fuenmayor y Navarrete
  5. 5 Los once pueblos en los que el Gobierno de La Rioja colocará cajeros automáticos
  6. 6 La Sala Suite denunciará a quienes provocaron el desalojo de la discoteca por el gas pimienta
  7. 7

    Ni solo bar ni solo restaurante
  8. 8

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  9. 9

    Ander Barrio esperó al final para ganar la Maratón de Logroño
  10. 10 Los dueños de los terrenos a expropiar para el campo de fútbol se sienten «estafados»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Modificado el programa del Día del Pilar respecto al anunciado en el Otoño Cultural de Santo Domingo

Modificado el programa del Día del Pilar respecto al anunciado en el Otoño Cultural de Santo Domingo