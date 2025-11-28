El 35 'Mercado del Camino' de Santo Domingo contará con 68 productores artesanos de 24 provincias Entre los productos novedosos de este año hay vermú elaborado con sidra ecológica, tartas de queso gourmet individuales, queso Idiazábal de pequeños ganaderos, galletas artesanas de Sahagún

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:35 Comenta Compartir

La 35 edición del 'Mercado del Camino', que se celebrará del 6 al 8 de diciembre durante las Ferias de la Concepción de Santo Domingo de la Calzada, contará con 71 puestos agroalimentarios de 68 productores artesanos, procedentes de 24 provincias españolas y uno de Francia.

El gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes; la directora general de Turismo del Gobierno riojano, Virginia Borges; el alcalde de Santo Domingo de la Calzada, Raúl Riaño; y el director de Banca Instituciones de CaixaBank en La Rioja, Íker Muguruza, han presentado este viernes este mercado en una rueda informativa.

Fuentes ha indicado que este mercado, instalado en una carpa climatizada de 1.200 metros, es la actividad más multitudinaria de todas las que organiza Fundación Caja Rioja, ya que suele congregar hasta 10.000 visitantes diarios.

Los visitantes pueden encontrar puestos de artículos de alimentación de calidad, elaborados por artesanos con pequeñas producciones, asentados en el medio rural, por lo que, además generar actividad económica, contribuyen a fijar población en el territorio, ha agregado.

Entre los productos novedosos de este año, ha citado vermú elaborado con sidra ecológica, tartas de queso gourmet individuales, queso Idiazábal de pequeños ganaderos, galletas artesanas de Sahagún (León), embutidos de La Puebla de Sanabria (Zamora), mermeladas de Salamanca, plantas medicinales e infusiones.

Además, el mercado contará con varias indicaciones geográficas protegidas (IGP), denominaciones de origen, asociaciones de artesanos, un expositor de promoción del producto riojano del Gobierno de La Rioja y de fungiturismo de la Fundación Caja Rioja.

Este mercado es «un atractivo turístico más» de las Ferias de la Concepción, que también incluyen un mercado medieval, un torneo ecuestre, exhibiciones de halcones y otras actividades organizadas por el Ayuntamiento de la localidad.

Para atraer más visitantes, la Fundación Caja Rioja ha realizar una campaña de comunicación y difusión del 'Mercado del Camino' en Navarra, País Vasco y Burgos.

Por su parte, Borges ha detallado que esta iniciativa comparte valores como «territorio, producto, raíces y comunidad», que son importantes para el Ejecutivo regional.

Riaño ha recordado que las Ferias de la Concepción tienen su origen un privilegio real concedido a la ciudad por Alfonso X en 1270, que se lee cada año durante el acto de inauguración.

Este mercado consigue poner en valor los productos agroalimentarios de calidad, como vinos, quesos y embutidos, de modo que los visitantes tienen una oportunidad de adquirir alimentos «con identidad» para llenar sus mesas en Navidad o como regalo.

Por último, Muguruzaqa ha insistido en que este mercado supone un «un escaparate excepcional» para mostrar la gastronomía y productos de artesanía alimentaria, además de ser un punto de encuentro entre los elaboradores y sus clientes.

Las provincias españolas que participan esta edición son: Álava, Asturias, Badajoz, Barcelona, Cantabria, Ciudad Real, Guipúzkoa, Guadalajara, Jaén, La Coruña, La Rioja, León, Madrid, Murcia, Navarra, Palencia, Salamanca, Tarragonza, Toledo, Valladolid, Vizcaya, Zamora y Zaragoza; y la región francesa de Saint Cricq Chalosse.

Temas

Santo Domingo de la Calzada