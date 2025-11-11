La nueva marcha solidaria de la AECC recorrerá Santo Domingo y Santurdejo

Laura Lezana Santo Domingo Martes, 11 de noviembre 2025, 09:33 Comenta Compartir

Este domingo se celebrará la nueva marcha solidaria de la Asociación Española Contra el Cáncer en La Rioja que partirá desde Santo Domingo de la Calzada y concluirá en Santurdejo.

La iniciativa comenzará desde la plaza de España a las 9.30 horas y la fecha para realizar las inscripciones concluirá el mismo día 16 de noviembre a las 9.30 horas. Esta, con un precio de 8 euros, incluirá una camiseta más el avituallamiento, y también se podrá donar a la causa a través de la fila 0.

Las inscripciones presenciales podrán hacerse en la sede de la asociación, ubicada en la calle San Roque número 4, o en Fundación Caja Rioja, en la avenida Alfonso Peña 13. Por otro lado, también se pueden realizar de manera 'on line' a través del enlace https://web.rockthesport.com/es.