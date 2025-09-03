Abierto el plazo para solicitar plaza en la ludoteca municipal de Santo Domingo

Ya está abierto el plazo para inscribir a los pequeños en la ludoteca municipal 'Burbujitas' de Santo Domingo durante el curso escolar. La ... solicitud debe hacerse de manera presencial. En cada solicitud solo podrá apuntarse a un o una participante.

Las inscripciones se podrán realizar hasta el 15 de septiembre en el registro municipal del Ayuntamiento. Una vez finalizado este plazo, se confirmará su plaza a los participantes por cualquier medio telefónico o correo electrónico que hayan facilitado.

La participación en el curso de la ludoteca se articula por un único turno semanal. Por motivos organizativos se podrán elegir los días en los que el usuario haga uso de la ludoteca más asiduamente. La ludoteca permanecerá abierta de lunes a viernes de 16.30 a 18.30 horas.