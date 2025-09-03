LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ludoteca Burbujitas. María Caro

Abierto el plazo para solicitar plaza en la ludoteca municipal de Santo Domingo

Las inscripciones se podrán realizar hasta el 15 de septiembre en el registro municipal del Ayuntamiento

María Caro

María Caro

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 09:37

Ya está abierto el plazo para inscribir a los pequeños en la ludoteca municipal 'Burbujitas' de Santo Domingo durante el curso escolar. La ... solicitud debe hacerse de manera presencial. En cada solicitud solo podrá apuntarse a un o una participante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Decide a quién quieres premiar
  2. 2 Un guarda lleva ante la Justicia la gestión forestal del hayedo de Santiago en Munilla
  3. 3 Dos detenidos en Logroño por abandonar en una cuneta a una perra que al final murió
  4. 4 La Federación de Peñas se desvincula de la Terraza de San Mateo
  5. 5 Cae una banda nacional de estafadores, uno de ellos riojano
  6. 6

    El Ayuntamiento sigue adelante con la polémica concesión a Boal Eventos de la Terraza de San Mateo
  7. 7

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  8. 8 La Avenida de Lobete prepara suelo para unas 270 viviendas
  9. 9

    «Con lo que nos había costado sacar adelante el viñedo este año, ahora nos llega esto»
  10. 10

    La última granizada aboca a las parcelas más dañadas a una vendimia «inminente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Abierto el plazo para solicitar plaza en la ludoteca municipal de Santo Domingo

Abierto el plazo para solicitar plaza en la ludoteca municipal de Santo Domingo