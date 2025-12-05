Casi listos para las Ferias de la Concepción de Santo Domingo
Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:29
En Santo Domingo se ultimaban los detalles para la celebración de las Ferias de la Concepción, que tendrán lugar desde mañana sábado hasta el ... 8 de diciembre. Durante los tres días, la ciudad se llenará de historia, música y color y se transformará en un auténtico escenario medieval con mercados, espectáculos, teatro, música y actividades para todas las edades.
Los preparativos incluían el montaje de casetas, la recepción de los productos y la instalación del gran escenario medieval en la Plaza de España. El programa incluye el Torneo Ecuestre, el Mercado Medieval, exhibiciones de halcones y abanderados italianos, pasacalles, cuentacuentos, teatro en los balcones del Ayuntamiento, actuaciones en el teatro y mucho más.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión