Javier Ruiz dejará su acta de concejal y el PSOE calceatense

El socialista Javier Ruiz ha decidido dejar el Ayuntamiento de Santo Domingo después de diez años por motivos personales. Le sustituirá al frente de ... la Secretaría del PSOE calceatense Beatriz Salas, que fue la número dos de Ruiz en la lista ganadora de las elecciones de 2019.

«El pasado jueves hizo justo diez años que comencé una aventura personal y profesional en un momento vital muy difícil para mí y mi familia –señaló Ruiz en una carta de despedida–. Entré en el Ayuntamiento de la ciudad de Santo Domingo de la Calzada como concejal en uno de los dos días más tristes de mi vida. Cumplí el sueño de ser alcalde el día de mi cumpleaños, y hoy me despido de esta agrupación socialista y de mi deber como concejal del Ayuntamiento», apuntó, sin detallar los motivos de su marcha.

«Ha sido una decisión personal difícil y largamente pensada, pero me voy tranquilo porque veo que el relevo en la agrupación socialista es inmejorable con Bea como secretaria general al frente de un equipo completado con Domingo, Eva Erica y Vanessa; y en el Grupo Municipal, en las figuras de David, Eva Erica y en el compañero o compañera que entre», señaló Ruiz, mencionando a sus sucesores.

También tuvo palabras para el recientemente fallecido exalcalde David Mena: «David me sustituyó en la Alcaldía en un momento convulso, como es una moción de censura, pero ello no impidió que nuestra relación fuera cordial y que incluso colaboráramos en su último año de legislatura, cuando su equipo de Gobierno estaba en minoría, porque lo que nos impulsa a la mayoría de los políticos, aunque la gente no lo crea, es mejorar la vida de los ciudadanos».

Acompañarán a Beatriz Salas en la nueva ejecutiva Vanessa Villarejo, en calidad de secretaria de organización; Eva Erika García, de secretaria de Política Local, y Domingo Abeytua, como presidente.

Entre los ejes a los que dedicarán sus esfuerzos en esta nueva andadura, destacan el desarrollo económico, basado en el plan industrial, el plan agrícola y ganadero y el plan turístico. También a la mejora de los Servicios Públicos, la Igualdad, el Medio Ambiente, los jóvenes y la memoria histórica.