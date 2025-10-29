Abiertas las inscripciones para la nueva edición del programa 'Entrena X Ti' en Santo Domingo
Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:26
Llega a Santo Domingo una nueva edición del programa 'Entrena X Ti' 2025 con una ampliación de actividades para el que ya se ha ... abierto el plazo de inscripciones que se pueden realizar a través de la página del Ayuntamiento.
Entre las modalidades se puede elegir entre 'Santo Domingo Activo', destinadas a un público de más de 65 años que desee realizar actividad física y ejercicio tutelado y dirigido por profesionales; 'Ponte en Forma' y 'Ponte en Forma Plus', dirigidas a la población de entre 16 y 65 años; o 'Yoga Gold', que se orientará a la población adulta.
En total se dispondrán 15 plazas por grupo en orden de inscripción y se llevará control de asistencia, con lo que tres ausencias injustificadas serán motivo de perdida de la plaza.
