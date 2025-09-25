LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Celebración del Día Mundial del Alzheimer. María Caro
Santo Domingo

El Hospital del Santo celebró el Día del Alzheimer con una mesa informativa y actividades

Se trata del segundo año que se lleva a cabo esta iniciativa

María Caro

María Caro

Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:33

La residencia el Hospital del Santo, de Santo Domingo de la Calzada, organizó una mesa informativa en la zona de 'Las Bolas' para difundir entre los viandantes información sobre la enfermedad, con motivo de la celebración del Día Mundial del Alzheimer.

Se trata del segundo año que el Hospital del Santo lleva a cabo esta iniciativa, en la que la mesa estuvo atendida por un grupo de residentes, que fueron quienes explicaron a las personas que se acercaron el contenido de los folletos y aportaron pequeñas pinceladas sobre la enfermedad.

«Los folletos hacen referencia a atención de las personas enfermas, así como los cuidados en las diferentes fases de la enfermedad y la comunicación, el trato y los trastornos», explicaron desde el centro. Además, los asistentes pudieron realizar un test para conocer la sobrecarga del cuidador. También, distribuyeron por diferentes puntos retos cognitivos para que la gente pueda ponerse a prueba.

