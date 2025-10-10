El grado en Agro Mecánica de Santo Domingo empieza sin profesor y taller de prácticas

El nuevo ciclo formativo de grado medio en Agro Mecánica, una apuesta educativa orientada a formar profesionales en un sector clave para el desarrollo agrícola ... y rural, arrancó oficialmente el pasado 9 de septiembre en Santo Domingo de la Calzada. Sin embargo, el inicio del curso se vio empañado por dos carencias: la ausencia de un taller para realizar las prácticas técnicas y la falta de profesor especializado de la asignatura de electricidad, sistemas de suspensión y guiado desde el primer día lectivo. Esta información fue aportada a las familias en la reunión con los tutores celebrada el miércoles, en la que se trasladó a las familias su preocupación, al tratarse de un profesor que imparte dos asignaturas.

«Este nuevo ciclo, anunciado como una oportunidad para fomentar el empleo juvenil en el entorno rural –explicaba el PSOE de Santo Domingo a través de un comunicado–, no cuenta a día de hoy con un espacio adecuado donde el alumnado pueda desarrollar las prácticas necesarias para su formación, lo que limita seriamente la calidad del aprendizaje y contradice el enfoque eminentemente práctico de la titulación».

Y es que, ante la falta de un taller específico, una parte del gimnasio del centro ha tenido que ser habilitada como espacio de prácticas. «Cabe recordar que dicho gimnasio fue recientemente rehabilitado durante el curso pasado, con una inversión significativa que ahora queda desaprovechada», explicaron.

A esta situación se suma también la falta de profesorado desde el inicio del curso, hace ahora un mes. «Han transcurrido ya varias semanas sin que el alumnado haya recibido clases de los módulos específicos del ciclo, lo que compromete el desarrollo del currículo y genera una gran preocupación entre estudiantes y familias», denunciaron.

Ayer no tuvieron clase porque el profesor asignado para ello en el día de ayer está compaginando su docencia con la de otros centros y ha agrupado horarios. Pero a los alumnos les han trasladado que será hoy cuando se incorpore el nuevo profesor.

«Desde el Grupo Municipal Socialista se exige a la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja una respuesta urgente ante esta situación, que pone en riesgo la viabilidad del ciclo y deja en evidencia una falta de planificación en la puesta en marcha de una formación que, en teoría, venía a reforzar la oferta educativa técnica en la comarca», señalaron.

El alumnado, las familias y el propio centro reclamaron así dotaciones materiales adecuadas, la recuperación inmediata de los espacios deportivos y la incorporación urgente de personal docente, para garantizar que el ciclo de Agro Mecánica pueda desarrollarse con la calidad que merece, sin perjudicar al resto de la comunidad educativa.

Según la consejería de Educación del Gobierno riojano, el profesor se incorporó ayer por la mañana al centro. «Se trata de un nuevo grado y el centro se está adecuando poco a poco a todas las necesidades», explicaron. Además, consideran que el taller está funcionando «incluyendo poco a poco más material y cubriendo las distintas necesidades que van surgiendo, como en cualquier nuevo grado».