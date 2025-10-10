LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un alumno accedía ayer a las instalaciones del IES Valle del Oja de Santo Domingo de la Calzada, donde se imparte el nuevo grado.

El grado en Agro Mecánica de Santo Domingo empieza sin profesor y taller de prácticas

La Consejería explicó que se trata de una nueva formación para la que el centro se va adaptando «poco a poco»

María Caro

Viernes, 10 de octubre 2025, 07:38

El nuevo ciclo formativo de grado medio en Agro Mecánica, una apuesta educativa orientada a formar profesionales en un sector clave para el desarrollo agrícola ... y rural, arrancó oficialmente el pasado 9 de septiembre en Santo Domingo de la Calzada. Sin embargo, el inicio del curso se vio empañado por dos carencias: la ausencia de un taller para realizar las prácticas técnicas y la falta de profesor especializado de la asignatura de electricidad, sistemas de suspensión y guiado desde el primer día lectivo. Esta información fue aportada a las familias en la reunión con los tutores celebrada el miércoles, en la que se trasladó a las familias su preocupación, al tratarse de un profesor que imparte dos asignaturas.

