LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Visita al polideportivo Valle del Oja del presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, y del director general de Deporte, Diego Azcona. L. L.

Santo Domingo

El Gobierno destina 199.940 euros para renovar la cubierta del Valle del Oja

Se trata de una intervención financiada por el Ejecutivo riojano quien ha asegurado que se está trabajando en una segunda y tercera fase

Laura Lezana

Laura Lezana

Sábado, 23 de agosto 2025, 08:53

El polideportivo Valle del Oja, ubicado en Santo Domingo de la Calzada, cuenta ya con una nueva cubierta que se ha sometido a ... una reestructuración y remodelación para protegerla ya que sufría deterioro y se producían filtraciones de agua al interior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un joven de 18 años tras sufrir una salida de vía en la AP-68, en Haro
  2. 2 Detenida una cuarta persona, un menor de 16 años, por la violenta agresión a un joven que caldeó Calahorra
  3. 3

    «Quiero que se sepa toda la verdad»
  4. 4

    El primer parque cubierto de Logroño, por fin más cerca
  5. 5 Matan a perdigonazos a un gato que estaba en el interior de la finca de su dueña en Haro
  6. 6

    Por qué el lago riojano más alto se está volviendo verde
  7. 7 Dos heridos en una colisión entre una furgoneta y un camión en la N-113, cerca de Valverde
  8. 8 Urdiales vuelve a coronarse en Bilbao
  9. 9 Detenido un médico en Alicante por la muerte de su padre tras presuntamente operarlo en casa
  10. 10

    Rescatado Villa, el perro abandonado en Villamediana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Gobierno destina 199.940 euros para renovar la cubierta del Valle del Oja

El Gobierno destina 199.940 euros para renovar la cubierta del Valle del Oja