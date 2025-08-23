El Gobierno destina 199.940 euros para renovar la cubierta del Valle del Oja

El polideportivo Valle del Oja, ubicado en Santo Domingo de la Calzada, cuenta ya con una nueva cubierta que se ha sometido a ... una reestructuración y remodelación para protegerla ya que sufría deterioro y se producían filtraciones de agua al interior.

Se trata de una intervención que ha contado con más arreglos como el de las canalizaciones de agua, reparación de cristales y la mejora de los materiales para que quede protegido del contacto al exterior.

En concreto, la obras se han centrado en la reparación de la cubierta mediante la sustitución de canalones para evitar filtraciones al interior; el cambio de lucernarios por unos de policarbonato multicelular, un material con mejor envejecimiento que el actual y que además proporciona aislamiento; así como mejoras de accesibilidad, tanto a la cubierta para las necesarias labores de mantenimiento, como en el interior con la adecuación de las escaleras exteriores y la mejora de los accesos al vestuario y el aseo.

Para la segunda fase, en la que ya se está trabajando, se procederá a la ampliación del entorno del campo de fútbol

Otro de los objetivos prioritarios del proyecto han sido las mejoras en la protección contra incendios como el uso de nuevos elementos y materiales que cumplen con la normativa actual. Además se han revisado las condiciones de evacuación de los usuarios del polideportivo y se ha mejorado el sistema de detección de incendios en todo el edificio al tener una superficie superior a los 1.000 m2. Se trata de una actuación que ha contado con la inversión económica del Gobierno de La Rioja de 199.940,48 euros para la nueva ciudad deportiva.

Gonzalo Capellán, presidente del Ejecutivo riojano, que visitó ayer estas instalaciones, aseguró que se trata de un proyecto que va a continuar con una segunda fase.

nuevos trabajos

«Ya se ha firmado un convenio para la fase dos por la cual el Gobierno aportará otros 550.000 euros y en total estamos hablando de más de 1,6 millones de euros que va a suponer la ampliación de los entornos del campo de fútbol, darle un nuevo graderío con mayor aforo para asistencia a los partidos y a las actividades deportivas, una cafetería, un gimnasio y nuevos vestuarios», explicó.

Este convenio, firmado entre el Ayuntamiento de Santo Domingo y el Gobierno de La Rioja tiene un periodo de vigencia hasta el año 2027 y Capellán confirmó ayer su intención de continuarlo en una tercera fase.

«Estamos trabajando también en una fase tres porque afortunadamente el Ayuntamiento de Santo Domingo dispone de los terrenos anexos para otras actividades e instalaciones como pistas de pádel que ya estamos planeando», continuó.

«Se trata de un proyecto interesante tanto para Santo Domingo como para su comarca a la altura de lo que merecen», afirmó ayer el alcalde de la localidad riojalteña, Raúl Riaño.