La fractura interna en el Gobierno de Santo Domingo ya es pública

El pacto de Gobierno en Santo Domingo de la Calzada atraviesa un momento de crisis. El partido Por La Rioja, que cuenta con tres concejales, ... y el Partido Popular se aliaron para gobernar la ciudad calceatense, pero los rumores de desavenencias llevan meses circulando por la ciudad. Incluso el grupo municipal Muévete Santo Domingo lo denunció hace unas semanas.

Hoy ha sido el portavoz de Por La Rioja, Óscar Reina, quien ha arrojado luz sobre la situación, y es que la reunión convocada para esta mañana con el objetivo de abordar la Ordenanza de terrazas ha dinamitado el malestar entre los socios de Gobierno de Raúl Riaño.

«Los concejales del grupo Por La Rioja, socios y miembros del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, queremos trasladar públicamente nuestro profundo malestar y hartazgo ante la reiterada falta de información y consideración por parte del alcalde hacia este grupo municipal -han señalado-. Hoy, lunes 22 de septiembre, se ha celebrado una reunión con los hosteleros de la ciudad de la cual ni hemos sido informados ni invitados. Lo más grave es que hemos tenido conocimiento de dicha reunión a través de Facebook, mediante un comunicado publicado por el grupo político de la oposición Muévete Santo Domingo, y no por los cauces institucionales que corresponderían».

«Consideramos este hecho, como otros muchos, inadmisible y una falta absoluta de respeto hacia este grupo, hacia nuestras responsabilidades como concejales del Equipo de Gobierno y, por extensión, hacia todos los calceatenses que representamos», han añadido.

Además, han hecho referencia a la convocatoria del próximo pleno municipal: «Esto no es un caso aislado; a este episodio se suma la modificación unilateral por parte del alcalde del pleno ordinario de septiembre, inicialmente previsto para el martes 30 y adelantado al jueves 25 de septiembre. Nos enteramos de este cambio de forma casual, a raíz de una pregunta de la oposición en comisiones informativas el pasado 15 de septiembre, sin comunicación previa por parte del alcalde ni consenso. Un comportamiento que vuelve a evidenciar la falta de transparencia y de respeto institucional».

Del mismo modo, han señalado que «tras la comunicación casual y fortuita, según la explicación del propio alcalde, la modificación responde a su intención de iniciar sus vacaciones. Respetamos, como no puede ser de otra forma, ese derecho, pero entendemos que había alternativas razonables, como que el primer teniente de alcalde presidiera la sesión plenaria o que, al menos, se consensuara la fecha con el resto de concejales».

Por todo ello, «en señal de protesta y para dejar constancia de nuestra disconformidad con la forma en que se están gestionando asuntos de tal relevancia, los tres concejales de Por La Rioja no asistiremos al pleno adelantado al 25 de septiembre», han finalizado, añadiendo y recordando que «desde Por La Rioja reiteramos que nuestro compromiso sigue siendo trabajar por Santo Domingo de la Calzada y por sus vecinos, pero no vamos a tolerar más desplantes ni seguir siendo tratados como meros convidados de piedra dentro del propio equipo de Gobierno».

«Ruptura como tal, no existe»

Por su parte, el alcalde Raúl Riaño, en declaraciones a Diario LA RIOJA, ha manifestado que «ruptura, como tal, no existe».

Respecto a la convocatoria del pleno, Riaño ha explicado que con la secretaria del pleno y le comentó que no había alternativa por plazos para que el pleno pudiese ser ordinario a causa de unas vacaciones. «Considero que, siendo el alcalde, aunque me vaya de vacaciones, luego volveré a serlo, esperemos. Es un pleno, quiero formar parte de él, no es tan urgente como para delegar».

En cuanto a la reunión sobre la Ordenanza de terrazas, Riaño se ha afirmado que llevó a cabo una comunicación a todos los grupos «incluso al Partido Popular a la vez el mismo día y de la misma forma. Lo hice a través de la forma oficial, por sede electrónica, donde firmé la comunicación. Fíjate si lo recibieron que Carlos Barrón, de MSD, ya dijo la semana pasada que no iba a venir. El resto ha venido. Esa comunicación se envió el 17 de septiembre a las 10.46 de la mañana».

En cuanto al malestar, ya oficial, entre ambos socios de Gobierno, Riaño ha querido transmitir cordialidad: «Queremos solucionar cualquier situación que sea mala para el gobierno y en consecuencia para la ciudad, nuestro único interés, por ello mantendremos una reunión con nuestro socio PLR para solucionar cualquier cuestión que no vaya en el sentido de un buen gobierno», ha manifestado.