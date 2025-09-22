LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de archivo del pleno municipal. María Caro

La fractura interna en el Gobierno de Santo Domingo ya es pública

Por La Rioja ha manifestado en un comunicado su «profundo malestar y hartazgo ante la reiterada falta de información y consideración por parte del alcalde»

María Caro

María Caro

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:39

El pacto de Gobierno en Santo Domingo de la Calzada atraviesa un momento de crisis. El partido Por La Rioja, que cuenta con tres concejales, ... y el Partido Popular se aliaron para gobernar la ciudad calceatense, pero los rumores de desavenencias llevan meses circulando por la ciudad. Incluso el grupo municipal Muévete Santo Domingo lo denunció hace unas semanas.

