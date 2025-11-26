La firma calceatense Juba, galardonada en los XI Premios Fundación Diversidad

La empresa calceatense Juba fue galardonada ayer en los XI Premios Fundación Diversidad por su proyecto 'Mujer tenías que ser', celebrados en el Museo de ... la Ciencia CosmoCaixa de Barcelona y coincidiendo con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Rebeca Moneo, gerente de Juba, recibió el premio y destaco que «en Juba el liderazgo femenino es una realidad. Creemos sinceramente que la diversidad y la inclusión no son un discurso; son la forma en la que trabajamos cada día. Se trata de la base sobre la que construimos nuestra cultura, nuestras decisiones y nuestras oportunidades».

El galardón lo entregó Carlota Mateos, patrona de la Fundación Diversidad, quien subrayó que el jurado valoró especialmente «el compromiso de Juba con la igualdad de género y la inclusión real, en un sector tradicionalmente dominado por hombres, donde el liderazgo femenino es una realidad».

«Este reconocimiento refuerza la apuesta de Juba por transformar la diversidad y la inclusión en acciones tangibles que se reflejen en el día a día de la compañía, tanto en su cultura corporativa como en sus productos con un amplio surtido de guantes de protección en tallas pequeñas», han explicado desde la firma riojana que nació en 1950 y que se mantiene como líder en el mercado ibérico de guantes de trabajo.