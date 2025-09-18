El arte de Juan Méjica llega a los rincones de Santo Domingo

La localidad de Santo Domingo de la Calzada cuenta ya en sus calles con una exposición de siete esculturas monumentales del artista Juan Méjica.

Se trata de un proyecto gestionado a través de la fundación Juan Méjica junto al Ayuntamiento de Santo Domingo, «que pretende convertir la ciudad en un museo urbano», explicaba durante la presentación el alcalde Raúl Riaño.

Son esculturas que solo han sido presentadas en dos ciudades de menos de 10.000 habitantes. La muestra ha viajado ya por más de 61 ciudades e incluye obras de arte de casi 4 metros de altura y 3 de longitud, llegando a alcanzar alguna de ellas las 5 toneladas. Estarán en Santo Domingo hasta el próximo 16 de enero de 2026.

Raúl Riaño recordó que las esculturas serán disfrutadas por las miles de personas que visitan la ciudad durante el puente de la Inmaculada o Navidad. «Apostamos con ella por un museo de arte contemporáneo en la calle, la cultura es necesaria y en este caso la traemos a la puerta de casa», apuntó.

Por su parte, el artista explicó que en Santo Domingo hay dos exposiciones diferentes: «La que está en la catedral, que muestra otro mundo de mi universo y las que han llegado por amistad a esta localidad».

Las siete piezas están compuestas por una aleación de acero y cobre que «pretenden representar algo del universo Méjica. el toro, caballos, el tejo, etc. Lo que ha aportado el arte español al arte universal», explicó el artista durante la presentación.