La exposición de Antonio Tejero llega a Santo Domingo
Martes, 9 de septiembre 2025, 18:17
La exposición fotográfica 'Ortigosa 34 puentes', realizada por Antonio Tejero, ha llegado al Centro Fundación Caja Rioja Santo Domingo. La serie, que podrá visitarse hasta el próximo 27 de septiembre, está organizada a través de 33 imágenes contemporáneas de puentes, impresas con tintas pigmentarias sobre papel baritado de calidad museo.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.