Un encuentro reúne a jóvenes agricultores y ganaderos para intercambiar experiencias

Jueves, 11 de septiembre 2025

El entorno de Santo Domingo de la Calzada acogió el tercer encuentro de jóvenes de la Unión que, este año, contó con un enfoque especialmente dirigido al sector ganadero. Esta cita, organizada por la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja, tuvo como objetivo principal acercar a las personas jóvenes vinculadas a la agricultura y la ganadería a explotaciones modelo y experiencias innovadoras del sector.

Mediante este evento, la organización mostró nuevas formas de trabajo y proyectos pioneros y también fomentó un espacio de intercambio y reflexión sobre los retos, inquietudes y oportunidades que enfrenta la nueva generación de profesionales.

Durante la jornada, los asistentes visitaron una explotación de vacuno de Eduardo A. Bañares, recorrieron el obrador de miel de Íñigo Aransay en Santurdejo y visitaron la explotación hortícola con venta directa El Huerto del Molino en Leiva. También, celebraron un encuentro en la Granja Escuela El Encinar de San Torcuato, que acogió también la presentación del campo demostrativo de pastoreo guiado con vallados virtuales de ganados de Eda Tc.

Por último, disfrutaron de la exposición del proyecto del apicultor de Ezcaray Víctor Esteban y terminaron la jornada con un coloquio y diálogo entre los asistentes.

«El encuentro supone una valiosa oportunidad para que las nuevas generaciones del sector agrario se inspiren, descubran modelos de éxito y encuentren apoyo mutuo para afrontar el futuro de la agricultura y la ganadería en La Rioja», señalaron desde el sindicato agrario, desde donde recordaron que, entre los objetivos de esta iniciativa, destacan aproximar a la juventud rural a explotaciones y experiencias referentes en agricultura y ganadería y facilitar el conocimiento de proyectos innovadores y nuevas herramientas para el sector.