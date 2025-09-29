Denuncian el 'espectáculo cómico taurino' con personas con acondroplasia en Santo Domingo de la Calzada Critican también que la actividad ha sido difundida en redes sociales, «contribuyendo a esparcir estos estereotipos negativos»

La Rioja Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:08 | Actualizado 12:18h. Comenta Compartir

La Fundación Franz Weber ha anunciado este lunes que ha formalizado una denuncia administrativa contra la organización del 'espectáculo cómico taurino' que tuvo lugar el pasado 19 de septiembre en Santo Domingo de la Calzada por ser contrario la normativa estatal que prohíbe «los espectáculos o actividades recreativas en que se use a personas con discapacidad».

Se trata del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, informa Europa Press.

Los naturalistas fundamentan su escrito en la Disposición adicional decimotercera, que en su apartado 2 señala que «Quedan prohibidos los espectáculos o actividades recreativas en que se use a personas con discapacidad o esta circunstancia para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana».

Además, la actividad ha sido difundida en redes sociales, contribuyendo «a esparcir estos estereotipos negativos, asociando una condición genética a un marco de humor inexistente, fomentando la mofa humillante». Existe un marco normativo sin género de duda que prohíbe convocatoria de los mal llamados espectáculos taurinos cómicos, cuyo desarrollo busca las risas del público sobre personas con acondroplasia.

Colectivos como Asociación Nacional para Problemas de Crecimiento, la Fundación ALPE Acondroplasia, ADEE España, Afapac, CERMI o Fundación ONCE trabajaron durante años para que esta normativa fuera ratificada, y desde octubre de 2022 existe un programa para mejorar la empleabilidad de las personas con acondroplasia fuera de estos eventos. FFW considera muy grave que el propio Ayuntamiento colaborara con este evento, contribuyendo a perpetuar estereotipos sobre la forma en que se representa a las personas con acondroplasia en actos públicos.

La ONG internacional espera que la Dirección General de Dependencia, Discapacidad y Mayores del Gobierno de La Rioja tome cartas en el asunto y «proceda a la apertura del preceptivo expediente sancionador, toda vez que durante los últimos dos años diversos Gobiernos autonómicos han vetado la realización de estos espectáculos de mofa y humillación para cientos de personas con acondroplasia».