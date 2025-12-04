Curso de Monitor de Ocio y Tiempo libre en Santo Domingo

María Caro Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:45 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada anunció la apertura del plazo de inscripción para una nueva edición del Curso Oficial de Monitor y Monitora de Ocio y Tiempo Libre, una formación completa y homologada impartida por la Escuela de Educadores en Tiempo Libre Alarca.

La concejal de Empleo, Merche García, subrayó que se trata de «una oportunidad única para que los jóvenes de nuestra ciudad se formen en un ámbito con alta demanda, desarrollen habilidades personales y profesionales, y accedan a un título oficial reconocido en toda España».

