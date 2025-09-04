CSIF y UGT denuncian el «caos» en el Ayuntamiento de Santo Domingo

Laura Lezana Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:56 Comenta Compartir

Los sindicatos CSIF y UGT del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada denuncian la «vergonzosa situación de sobrecarga laboral que padecen todos los trabajadores municipales y todos los departamentos del Ayuntamiento».

Explican que es consecuencia de la «pésima gestión» de personal que ejercen el alcalde de la localidad, Raúl Riaño, como responsable y encargado del área y la secretaria, como asesora jurídica del consistorio.

«La plantilla está harta de soportar decisiones improvisadas, falta de planificación y un desprecio absoluto hacia sus condiciones de trabajo», afirman.

Señalan el servicio de limpieza como «el caso más sangrante» ya que «a menos de una semana del inicio del curso escolar 2025-2026, el alcalde se da cuenta deprisa y corriendo de que, tras firmar un decreto para poder ocupar el nuevo edificio de infantil, no hay personal suficiente para limpiarlo», exponen.

Por ello, explican que la opción más acertara hubiera sido reforzar el servicio creando las plazas necesarias o recurriendo a otras alternativas externas.

«Pero en vez de eso recurre a una chapuza improvisada: reorganizar in extremis el trabajo de las pocas limpiadoras que quedan, cargándolas aún más de tareas».

Asimismo, continúan afirmando que se ha realizado «vulnerando la normativa, ya que el aviso de reorganización debe darse con 15 días de antelación y lo comunica con menos de una semana». Por este motivo, aseguran que se trata de «una burla intolerable hacia unas trabajadoras que ya se encuentran desbordadas».

Brigada de obras

También señalan que ocurre lo mismo con la brigada de obras y servicio, quienes «llevan tiempo denunciando la falta de personal y la avalancha de encargos que reciben, pero ni el alcalde como responsable de personal ni la secretaria les hacen caso».

Desde los sindicatos sostienen que mantienen a toda la brigada en la categoría de operarios, «negándose a promocionar a oficiales». «Esto ha llevado a un absurdo total: los trabajadores han dejado de realizar labores de albañilería porque no figuran en sus puestos actuales, con lo que los trabajos quedan parados y el servicio se resiente».

Explican que es una situación que «ya no se aguanta más. La plantilla está exhausta y quemada, y el alcalde y la secretaria siguen actuando como si nada pasara, mirando hacia otro lado mientras el Ayuntamiento se hunde en el caos. O esto cambia de una vez por todas, o el desenlace será inevitablemente desastroso», sentencian.