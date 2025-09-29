El Consejo Nacional de Transparencia obliga a mostrar los expedientes del Ayuntamiento de Santo Domingo

Una resolución del Consejo Nacional de Transparencia y Buen Gobierno, máximo órgano estatal en materia de transparencia, «ha dictado una resolución demoledora que obliga al ... alcalde, Raúl Riaño, y a su equipo del Partido Popular a entregar, sin más dilación, la información que durante casi dos años han negado a Muévete Santo Domingo (MSD) y a su portavoz, Carlos Barrón Aliende», señaló esta formación a través de un comunicado.

«Es la primera vez en la historia democrática del municipio que el Consistorio recibe un pronunciamiento así, lo que confirma la opacidad del gobierno de Raúl Riaño», se destacó desde MSD.

Desde abril de 2024, Muévete Santo Domingo «ha solicitado reiteradamente expedientes esenciales para ejercer su labor de control y fiscalización –explicó Barrón–. Pese a que la ley obliga a facilitar esta información en cinco días naturales, Riaño y su gobierno no contestaron».

En este sentido, según apunta, el Consejo Nacional de Transparencia y Buen Gobierno reconoció «que el silencio administrativo ha producido un acto positivo que concede a Muévete Santo Domingo el derecho de acceso. También, instó al Ayuntamiento a entregar «sin demora» todos los documentos solicitados. «Entre los expedientes figuran pagos de facturas de un mismo servicio por valor superior a 25.000 euros sin licitación, ausencia de documentación sobre estudios de costes en materia de contratación, masas comunes, etc...», apuntó MSD.