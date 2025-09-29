LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Edificio del Ayuntamiento de Santo Domingo, en la Plaza de España. M. C.

El Consejo Nacional de Transparencia obliga a mostrar los expedientes del Ayuntamiento de Santo Domingo

El órgano estatal obliga al Consistorio a proporcionar la información solicitada por MSD desde 2024

María Caro

María Caro

Lunes, 29 de septiembre 2025, 08:45

Una resolución del Consejo Nacional de Transparencia y Buen Gobierno, máximo órgano estatal en materia de transparencia, «ha dictado una resolución demoledora que obliga al ... alcalde, Raúl Riaño, y a su equipo del Partido Popular a entregar, sin más dilación, la información que durante casi dos años han negado a Muévete Santo Domingo (MSD) y a su portavoz, Carlos Barrón Aliende», señaló esta formación a través de un comunicado.

