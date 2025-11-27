El Concurso de Pinchos regresa este viernes a siete locales de Santo Domingo

Vuelve el Concurso de Pinchos a Santo Domingo y lo hará a partir de este viernes con siete establecimientos participantes. Regresa así en esta ... segunda edición que continuará hasta el domingo donde los locales ofrecerán el pincho por un precio máximo de 2,5 euros y para la que se podrá votar hasta el 2 de diciembre. Los premios estarán distribuidos en pincho popular, quien recibirá 800 euros y placa conmemorativa; pincho creativo y pincho riojano, ambos con 600 euros placa conmemorativa.

La elección de los ganadores se producirá tanto según la votación de un jurado popular, que contará un 40%, como la de un jurado profesional (60%).

Cada persona podrá emitir un voto y para que sea válido se necesita disponer de un díptico que ha sido buzoneado y que también está disponible en el Ayuntamiento de la localidad. Cada díptico deberá incluir cuatro pegatinas diferentes obtenidas en los locales tras el consumo de un pincho. Estos se depositarán en las urnas instaladas en bares, Consistorio y Oficina de Turismo hasta el 2 de diciembre.

Pedro Abeytua, concejal de Hostelería, ha subrayado la importancia estratégica del certamen: «Es una actuación que pretende fomentar la participación de los hosteleros para conseguir una amplia e interesante oferta gastronómica que atraiga durante su celebración a vecinos de nuestra ciudad y del entorno. Queremos apostar por la creatividad para que, mediante la innovación y el trabajo de los hosteleros, se produzcan pinchos novedosos y de excelencia que puedan degustarse durante todo el año». «Es una gran oportunidad para demostrar creatividad culinaria, atraer nuevos clientes y optar a los premios previstos, por lo que animamos a todos los bares, cafeterías y restaurantes a participar», ha concluido.

La primera edición, celebrada el año anterior, contó con la participación de siete establecimientos hosteleros locales y el Bar El Marquesito se alzó con el primer premio.