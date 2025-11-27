LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ganadores del primer premio en la edición anterior. A. A. G.

El Concurso de Pinchos regresa este viernes a siete locales de Santo Domingo

Cada persona podrá emitir un voto con las pegatinas obtenidas en los locales que se colocarán en el díptico

Laura Lezana

Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:02

Vuelve el Concurso de Pinchos a Santo Domingo y lo hará a partir de este viernes con siete establecimientos participantes. Regresa así en esta ... segunda edición que continuará hasta el domingo donde los locales ofrecerán el pincho por un precio máximo de 2,5 euros y para la que se podrá votar hasta el 2 de diciembre. Los premios estarán distribuidos en pincho popular, quien recibirá 800 euros y placa conmemorativa; pincho creativo y pincho riojano, ambos con 600 euros placa conmemorativa.

