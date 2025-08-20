Santo Domingo ofrecerá un concierto a la luz de 1.500 velas

Laura Lezana Miércoles, 20 de agosto 2025, 08:24 Comenta Compartir

El claustro del convento de San Francisco, ubicado en Santo Domingo de la Calzada ofrecerá este próximo sábado, 23 de agosto, un concierto de piano y violín con un decorado de 1.500 velas.

Este evento, que dará comienzo a las 21.00 horas, está organizado por la concejalía de Cultura del Consistorio y se enmarca dentro del programa del Verano Calceatense que ofrecerá más actividades a lo largo de la semana. Entre ellas destaca el espectáculo infantil que tendrá lugar mañana en la ermita del Santo o el quinto concierto de verano de la banda municipal.

