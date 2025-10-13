El 'Circo Inimitable', con Gaby Aragón, estará en Santo Domingo hasta el domingo 19

María Caro Lunes, 13 de octubre 2025, 08:18 Comenta Compartir

La magia del circo ha llegado a Santo Domingo de la Calzada con el Circo Inimitable de la Familia Zavatta Pellegrini, donde permanecerá hasta el 19 de octubre, junto al Centro de Salud.

El espectáculo cuenta con la actuación de Gaby Aragón, hijo del legendario Gaby, uno de los inolvidables 'Payasos de la Tele'. En esta ocasión Gaby rinde un homenaje único a su padre y a la gran dinastía Aragón, con el único tributo oficial a Gaby, Fofó y Miliki, los payasos que marcaron la infancia de generaciones enteras.

El público podrá disfrutar de las canciones más queridas de todos los tiempos, interpretadas en directo: 'Hola Don Pepito', 'La gallina turuleca', 'Susanita tiene un ratón', 'El barquito de cáscara de nuez', 'Mi barba tiene tres pelos' y muchas más.