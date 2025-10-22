El CEIP Jerónimo Hermosilla estrena edificio de Infantil en Santo Domingo

María Caro Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:53 | Actualizado 18:24h. Comenta Compartir

El CEIP Beato Jerónimo Hermosilla de Santo Domingo ha estrenado edificio este curso dedicado a la formación de Infantil que antes se impartía en el centro de la ciudad.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, acompañado del consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, y del alcalde de Santo Domingo de la Calzada, Raúl Riaño, visitaron este miércoles junto a María José Castrillón, arquitecta del proyecto, y José Miguel Arambarri, de Aransa, el nuevo edificio, un espacio «moderno y funcional», que se ubica en el mismo recinto que el edificio de Primaria.

La construcción incorpora nuevos espacios que «han mejorado de manera sustancial» el complejo, que da servicio «no sólo a las familias de Santo Domingo, sino a las de toda la comarca», afirmó Capellán.

El presidente avanzó durante la visita que, junto con la inversión de 2,6 millones de euros que se ha realizado para la construcción del nuevo edificio –financiado en parte a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)–, se van a destinar unos 300.000 euros para la instalación de una cubierta en el patio de Infantil, donde se encuentran las pistas de fútbol, de manera que «todo el proceso educativo se pueda desarrollar con total normalidad», incidió.

El edificio cuenta con nueve aulas, tres aseos infantiles, una sala de profesores, aseos de adultos, almacén, un cuarto de limpieza, dos porches y diferentes vestíbulos, así como un cuarto de telecomunicaciones, entre otros.

Para el alcalde calceatense, Raúl Riaño, «es una excelente noticia la ampliación de este centro educativo, que dota de calidad a nuestro sistema educativo para que los niños de Santo Domingo estén en un espacio renovado», por lo que agradeció al Gobierno de La Rioja el «interés mostrado en la ciudad».