Los calderetes y Hermosilla regresan a Santo Domingo

Santo Domingo de la Calzada tiene a la vuelta de la esquina sus fiestas de Gracias y San Jerónimo Hermosilla 2025 que se celebrará ... del 17 al 19 de septiembre.

Ayer, la concejalía de Festejos del Consistorio Calceatense realizó la presentación del programa a todos los vecinos que acudieron a la Sala Bueno, donde el concejal, Óscar Reina, destacó que se trata de unos días que «son el reflejo de lo que somos como ciudad: tradición y modernidad, convivencia y alegría».

El programa arrancará ya hoy con la actuación de Mariachi Imperial de Guanajuato a las 20.30 horas en el teatro Avenida y continuará a lo largo de estos días con pasacalles, sesiones de cine, las vísperas y la novena en honor a San Jerónimo Hermosilla o la fiesta ibicenca en las piscinas municipales el próximo sábado 13 de septiembre.

Todo ello hasta llegar hasta el miércoles 17 donde los gigantes y cabezudos, las peñas y la charanga 'Los Gallitos' abrirán paso a esta primera jornada. Así, en el balcón del Ayuntamiento se procederá a las 21.00 horas al disparo del cohete por la Corporación municipal y será dj David de Rey quien despida el día con su disco móvil en la plaza San Jerónimo Hermosilla a partir de las 23.30 horas.

El jueves, a las 10.45 horas, la Corporación, acompañada de la banda municipal de música se trasladará del Ayuntamiento a la catedral para presenciar la misa solemne de Acción de Gracias que continuará con la procesión y los tradicionales volatines laterales y vítores a los patrones de la ciudad en la plaza del Santo.

A las 17.30 horas dará comienzo el XLII Festival de Calderetes de Patatas a la Riojana en el polígono industrial San Lázaro. En el Pabellón Municipal se hará entrega a cada grupo inscrito de una bolsa de patatas, hogaza de pan y leña.

A las 20.00 horas, finalmente se podrá proceder a la degustación de las patatas que reúne a familias y cuadrillas en una cita especial.

Por la noche continuará la música con disco móvil 'Dido' en el polígono y en la calle Madrid, a partir de las 00.00 horas será el turno de la orquesta La Pasarela.

Día de San Jerónimo

Por último, el día de San Jerónimo Hermosilla es un día de devoción. Y, por ello, arrancará con el homenaje y ofrenda de una corona de laurel en el monumento a Hermosilla. Después, a las 11.00 horas dará comienzo la misa en la catedral que será presidida por Santos Montoya Torres, obispo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.

Tras la procesión del hijo predilecto de la ciudad, se cantará el himno y así se dará paso a los actos lúdicos como el espectáculo taurino-musical 'Popeye torero' en la plaza de toros donde participarán más de 20 artistas en el ruedo.

Tras la degustación de chorizo, pan y vino para recomponer las fuerzas llegará la traca de fin de fiestas y el castillo de fuegos artificiales en la plaza de España. Para concluir la jornada, será la orquesta Alaska on tour en la calle Madrid quien despida finalmente estas fiestas.

El programa completo de estos días de celebración en Santo Domingo ya está disponible en las distintas dependencias municipales así como en los medios digitales oficiales del Consistorio.