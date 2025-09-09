El cabildo critica las programaciones festivas que han afectado a celebraciones en la catedral

Laura Lezana Martes, 9 de septiembre 2025, 08:21 Comenta Compartir

El cabildo de la Catedral de El Salvador y Santa María de Santo Domingo de la Calzada ha emitido un comunicado haciendo constar tres hechos ocurridos durante el Verano Calceatense 2025 y donde señalan al concejal de Cultura, Óscar Reina, por «afectar a las celebraciones realizadas por esta catedral y parroquia así como al ejercicio del culto».

El primero de los hechos que denuncian ocurrió el 10 de julio, cuando tuvo lugar el concierto de RTVE, en el que afirma que el abad mantuvo una conversación con el edil donde le solicitaba cambiar la ubicación o retrasar media hora un concierto de mariachis que había sido ubicado junto a la iglesia de San Francisco, donde previamente se había programado el concierto de RTVE. «Sin acabar el concierto comenzó la interpretación de los mariachis oyéndose dentro de la iglesia, con el consiguiente daño producido tantos para los asistentes como para la grabación y posterior emisión», han asegurado.

El siguiente ocurrió durante la celebración de la eucaristía de la fiesta de la Virgen de Agosto, cuando «a esa misma hora, organizado por el mismo concejal, comenzó una actuación musical de jotas dificultando la celebración litúrgica de la fiesta e incluso haciéndola ininteligible en algunos momentos con la ermita llena de fieles».

La entidad señala tres actividades del Verano Calceatense que han repercutido en el ejercicio del culto

Y la última de las situaciones tuvo lugar el 21 de agosto en la plaza del Santo durante la eucaristía de la ermita, cuando «se realizó un concierto de 'Lola Moreno' a un volumen que impidió la normal y adecuada celebración litúrgica».

Desde el cabildo han compartido este comunicado tras una sesión extraordinaria donde también han acordado, entre otros, enviar una carta al Ayuntamiento para expresar el malestar institucional y solicitar al alcalde, Raúl Riaño, y al concejal que se adopten las medidas oportunas. Además, han señalado que «si esta situación se reitera, este cabildo se reserva el derecho a tomar las medidas oportunas en lo que respecta a los actos litúrgicos y otros organizados por esta catedral». «Este cabildo siente con tristeza haber llegado a esta situación y espera que no se repita», ha lamentado.

Temas

Santo Domingo de la Calzada