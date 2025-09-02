Balance muy positivo del Verano Calceatense, «que ha llenado la ciudad de propuestas»
Martes, 2 de septiembre 2025, 09:46
La concejalía de Cultura y Turismo de Santo Domingo realizó un balance «muy positivo del Verano Calceatense, que durante los meses de julio ... y agosto ha llenado la ciudad de propuestas culturales, turísticas y juveniles».
Así, celebró que iniciativas que nacieron el pasado año se hayan afianzado, como el festival de magia 'Santo Domingo Enigmático'. También destacaron el Encuentro de Gigantes y Cabezudos, el festival de DJs 'Calceatronic' y, de forma especial, el RockLand Fest 2025, «un auténtico acontecimiento», destacó el edil Óscar Reina. «Un éxito descomunal que refuerza nuestra apuesta por la música en vivo y por un turismo cultural de primer nivel». También recordó «la brillantes» edición de 'Los Milagros del Santo', y las catas gastronómicas en el ciclo 'Los Miércoles con Sabor', entre otras.
