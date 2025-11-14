Los usuarios podrán utilizar un autobús de refuerzo para regresar a Santo Domingo

Son muchos los viajeros calceatenses que durante este año, al igual que sucedía en el anterior, han querido hacer uso de la línea de autobús ... que conecta Logroño con Burgos para regresar de la capital a Santo Domingo. Se trata de un servicio muy concurrido, el de las 14.45 horas, que suponía una alternativa a la línea que recorre los diferentes pueblos riojanos, que consta de una docena de paradas hasta la ciudad calceatense, a diferencia de las tres que realiza la de Burgos.

Sin embargo, este año la situación ha cambiado para los usuarios que han intentado adquirir sus billetes, viajeros que han pasado por épocas intermitentes en las que conseguir una plaza en ese autobús ha sido todo un reto. «Ha habido días sueltos que de repente alguno probaba y luego nos enterábamos que habían podido comprar. Pero ha sido pasar del curso pasado y tener el servicio a este anularlo», explica la concejala de Servicios Sociales y Mayores, Infancia y Familia, Juventud, Ainara Gordo, quien ha recogido muchas de las quejas de los usuarios. El problema aumenta cuando los usuarios descubren que para otros destinos, por ejemplo Nájera, sí se le da la opción de utilizar ese servicio que continúa realizando su parada en Santo Domingo para proseguir su ruta hacia Burgos.

La empresa Autobuses Jiménez ha implantado desde este miércoles un autobús de refuerzo que parte desde Santo Domingo a las 6.45 y desde Logroño a las 14.45 horas. Así, los estudiantes de Nájera «utilizarán el autobús de Burgos porque el otro no entra en Nájera para ganar ocho minutos. Si se montan todos en el mismo autobús ocuparían todas las plazas y no quedarían plazas para quienes acuden a Burgos, que es el verdadero sentido de esta concesión», explicaron desde la empresa sobre la línea nacional. Una medida que continuará «en principio, todo el curso».