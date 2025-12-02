40 construcciones y más de 300.000 piezas de Exin Castillos en Santo Domingo El convento de San Francisco acoge una muestra llena de nostalgia durante todo un año

El convento de San Francisco de Santo Domingo de la Calzada acoge una exposición de maquetas de edificaciones, principalmente castillos e iglesias, organizada por la Asociación 'Exin Castillos& West', que lleva por título 'Francisco'.

Esta mañana se ha celebrado la inauguración, a la que ha acudido una veintena de personas, y en la que el párroco Francisco Suárez ha explicado que «su llegada se debe a que hace ya algunos años se expuso una parte de Santo Domingo de la Calzada, pero quedó ese reto de hacer una más importante, como esta». Y es que, en total, hay más de cuarenta construcciones de diferentes tamaños. «para nosotros es importante, y compagina esa parte divertida y al mismo tiempo obra de arte con la exposición 'Al partir el pan', con la que comparte espacio y ha quedado muy bonita».

Las construcciones fueron realizadas en las casas de sus constructores, y posteriormente han sido trasladadas allí.

Desde la asociación explicaban que las construcciones se van realizando por módulos que posteriormente se unen. En total, la exposición cuenta con unas 300.000 piezas. Entre ellos está el castillo de Loarre, el castillo de Monzón-antes de Jaime I- y el castillo de los Condestables de Medina de Pomar. También está el castillo de Agoncillo y la ermita de Santa Bárbara de Ezcaray. Todos ellos realizados por medio centenar de autores de toda España.

«Yo quiero agradecer el trabajo del párroco Francisco Suárez, con una propuesta cultural más de las que ofrece la parroquia al alcance de todos, a la que el jueves se sumará el Belén -recordaba el alcalde calceatense Raúl Riaño-. También quiero agradecer a la asociación que hayan acercado a la ciudad estas auténticas obras de arte, que estoy convencido de que muchísima gente se va a acercar a disfrutar».

La muestra permanecerá en el templo de Santo Domingo hasta el 1 de noviembre de 2026.

