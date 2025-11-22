LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Antonio Calzado Infantil, ganador del concurso de escaparates de Halloween de Santo Domingo

María Caro

María Caro

Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:07

La concejalía de Hostelería y Comercio de Santo Domingo de la Calzada anunció la resolución del Concurso de Escaparates de Halloween 2025, celebrado entre ... el 31 de octubre y el 4 de noviembre, «una iniciativa impulsada para dinamizar el comercio y la hostelería local y llenar de ambiente festivo las calles de la ciudad», como recordaron. El primer premio, en la categoría de Mejor Decoración, ha sido para Antonio Calzado Infantil. El segundo premio, a la decoración más original, ha recaído en Farmacia Irene Manzanares. Y, el tercer premio, ha sido para la decoración más artesana, ha sido otorgado al Bar Vendaval.

