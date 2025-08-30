La ampliación del colegio Jerónimo Hermosilla de Santo Domingo, lista para el inicio de este curso
Sábado, 30 de agosto 2025, 10:49
El colegio Jerónimo Hermosilla de Santo Domingo estará disponible para este curso. Así lo anunció el alcalde calceatense, Raúl Riaño: «Se ha aprobado la ... concesión de licencia de primera ocupación de la ampliación del colegio Beato Jerónimo Hermosilla», señaló el primer edil. Del mismo modo, destacó el «esfuerzo de la concejal de Educación Deborah Moral junto a los técnicos municipales.
Sin embargo, para Muévete Santo Domingo, «la aprobación por decreto de alcaldía de la licencia de segregación y primera ocupación del colegio Beato Jerónimo demuestra que el alcalde ha mentido durante más de un año. Hemos reclamado constantemente que el Ayuntamiento tramitase los expedientes y el alcalde insistía en que la competencia correspondía al Gobierno de La Rioja.
