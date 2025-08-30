LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Colegio Jerónimo Hermosilla de Santo Domingo de la Calzada. M.C.

La ampliación del colegio Jerónimo Hermosilla de Santo Domingo, lista para el inicio de este curso

María Caro

María Caro

Sábado, 30 de agosto 2025, 10:49

El colegio Jerónimo Hermosilla de Santo Domingo estará disponible para este curso. Así lo anunció el alcalde calceatense, Raúl Riaño: «Se ha aprobado la ... concesión de licencia de primera ocupación de la ampliación del colegio Beato Jerónimo Hermosilla», señaló el primer edil. Del mismo modo, destacó el «esfuerzo de la concejal de Educación Deborah Moral junto a los técnicos municipales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una subcontrata de Amazon cierra en Logroño y despedirá a toda la plantilla, «entre 60 y 80 trabajadores»
  2. 2 Pradillo estalla tras la prohibición de celebrar este sábado la procesión de la Virgen del Villar
  3. 3

    Blondie, el león más querido del mundo es ahora el trofeo de un cazador
  4. 4

    Los primeros despidos por el cierre de CMP, pendientes de la firma del juez
  5. 5

    Panorama desembarca en Calahorra con seis tráilers
  6. 6 Logroño vuelve a mostrar su apoyo a Gaza este sábado
  7. 7 Alejandra Gil, nueva directora del Órgano de Control del Consejo Regulador
  8. 8

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  9. 9

    Rozalén acaricia el MUWI con su voz
  10. 10 El plan para Madre de Dios pasa por adecuar este año un parque con medios propios en el solar del convento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La ampliación del colegio Jerónimo Hermosilla de Santo Domingo, lista para el inicio de este curso

La ampliación del colegio Jerónimo Hermosilla de Santo Domingo, lista para el inicio de este curso