El alcalde acusa al cabildo de querer «monopolizar la vida cultural» de Santo Domingo

El primer teniente de alcalde y concejal del Ayuntamiento de Santo Domingo, Óscar Reina, respondió ayer al comunicado emitido por el cabildo de la catedral en el que criticaba que las programaciones festivas del Verano Calceatense 2025 habían afectado a tres celebraciones de la catedral.

En primer lugar, el cabildo se refirió al concierto de mariachis celebrado el pasado 10 de julio que se solapó con el concierto de RTVE. «La programación de los mariachis estaba programada desde el mes de abril y había sido anunciado con la antelación necesaria el 27 de junio. Esto acredita que no pudo existir imposición alguna ni capricho o improvisación por parte de este concejal», explicó ayer el edil.

En este sentido, afirmó que la llamada entre el abad y él sí se produjo, una conversación que tildó de «completamente inadecuada, desacertada en la forma y en el contenido que comportaba una presión inaceptable a un servidor público».

«El cabildo nunca trasladó la existencia de posibles incompatibilidades con su agenda religiosa», asegura Óscar Reina

Además, aseguró que la concejalía conoció la noticia del concierto de RTVE dos días antes de su celebración gracias a los medios de comunicación.

Sobre la actuación del día 5 de agosto, también la definió como una acusación «falsa e interesada» ya que, como alegó, se produjo una alteración de horarios ya que la misa «siempre había sido a las 10.15 horas» y no a las 20.00.

Y el último de los actos referidos es el del 21 de agosto en la plaza del Santo. «Esta acusación resulta burda porque cuando se redactó el comunicado –el 20 de agosto– la actuación no se había celebrado», aseguró. Además, Reina afirmó que «el cabildo nunca trasladó la existencia de posibles incompatibilidades con su agenda religiosa».

«Lo que resulta absurdo e inaceptable es la pretensión del cabildo de monopolizar la vida cultural y social de la ciudad de modo que el Ayuntamiento y los propios vecinos queden supeditados a su capricho. Resulta muy injusto y una cobardía intentar imputar cualquier responsabilidad a un único concejal», concluyó el teniente de alcalde.