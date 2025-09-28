Abierto el plazo para los puestos en las Ferias de la Concepción de Santo Domingo

Avanzan los preparativos para la celebración de las Ferias de la Concepción en Santo Domingo de la Calzada, una de las citas más esperadas ... del año, que tendrán lugar los días 6, 7 y 8 de diciembre.

Por ello, el Ayuntamiento calceatense, a través de la Concejalía de Ferias y Festejos, informó de la apertura del plazo de solicitudes para la instalación de los puestos de venta ambulante en el Paseo de El Espolón.

Concretamente, se podrán realizar desde el 1 de octubre hasta el 7 de noviembre. La superficie mínima debe ser de 3x3 metros y la duración de tres días.

Los productos que se pueden vender son complementos, perfumes, joyería o juguetes.

Para formalizar la solicitud será necesario aportar la instancia cumplimentada y se deberá pagar previamente a la ocupación mediante la autoliquidación de la tasa emitida por la Tesorería municipal.