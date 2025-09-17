LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Santo Domingo

Abierta la inscripción a la Escuela de Música de Santo Domingo para este curso

M. C.

Santo Domingo.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:18

El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, a través de la Escuela Municipal de Música, informó que desde el próximo 15 de septiembre y hasta el día 30, excepto los días 18 y 19, permanecerá abierto el plazo de matrícula para el próximo curso académico 2025/2026.

Las inscripciones podrán formalizarse de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas en las Oficinas de Registro del Ayuntamiento. La oferta formativa de la Escuela incluye asignaturas como Movimiento y Ritmo, Lenguaje Musical, Coro y Banda Infantil, así como una amplia variedad de instrumentos: piano, guitarra, bandurria, laúd, canto, flauta, clarinete, saxofón, trompeta, trompa, trombón de varas, bombardino, tuba, percusión, gaita y tamboril.

El lunes 6 de octubre, a partir de las 17.00 horas, se procederá a la adjudicación de horarios de instrumentos en las dependencias de la Escuela, y las clases comenzarán oficialmente el martes 7 de octubre.

El concejal de Cultura, Óscar Reina, destacó que «la Escuela Municipal de Música es un pilar fundamental en la vida cultural y educativa de Santo Domingo de la Calzada, un espacio donde niños, jóvenes y adultos pueden descubrir, aprender y disfrutar de la música».

Por su parte, el director de la Escuela, Guillermo Hidalgo, señaló que «cada nuevo curso es una oportunidad para seguir creciendo, no solo en conocimientos musicales, sino también en valores como el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo».

