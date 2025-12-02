Santa Lucía desaparece como entidad local menor y se integra en Ocón El Gobierno de La Rioja aprueba el proyecto de ley que conllevará la incorporación de esta localidad al Ayuntamiento de Ocón

Sanda Sainz Martes, 2 de diciembre 2025, 19:25

El Consejo de Gobierno aprobó este martes el proyecto de ley de disolución de la entidad menor de Santa Lucía, en el municipio de Ocón. Además, acordó remitirlo al Parlamento de La Rioja para su tramitación reglamentaria. Una vez aprobado en la Cámara, el número de entidades locales riojanas se reducirá a tres: Quintanar de Rioja, Morales y Villaseca de Rioja.

El proyecto de ley conlleva que el personal vinculado al servicio de Santa Lucía se incorpore al Ayuntamiento de Ocón y este quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones de la entidad disuelta.

Desde el Gobierno regional se recuerda que el 19 de abril de 2024 la asamblea vecinal de Santa Lucía acordó iniciar los trámites para proceder a la disolución por una mayoría de 47 vecinos de los 72 censados. Más tarde, el 4 de julio de 2024, el pleno del Consistorio de Ocón adoptó por unanimidad atender la voluntad de los habitantes de Santa Lucía de proceder a la disolución de la entidad local menor e iniciar el procedimiento correspondiente.

Santa Lucía se constituyó como entidad local menor en 1995 para funcionar como concejo abierto con una asamblea vecinal

La tramitación incluyó someter el expediente a información pública durante treinta días a través de un anuncio que fue publicado en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) el 22 de julio de 2024. No se presentaron alegaciones y el proceso siguió adelante.

Continuó remitiéndose al Consejo Consultivo de La Rioja, organismo que dictaminó que se ajustaba a propósito de racionalización de la estructura organizativa local de acuerdo al principio de eficiencia de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, basada en la racionalización y sostenibilidad de la administración local. Asimismo, indicaba que cumplía con todos los requisitos previstos en la legislación vigente.

Santa Lucía se constituyó como entidad local menor en 1995. El 30 de marzo de ese año se publicó en el BOR y el 1 de abril en el BOE, con el objetivo de funcionar en régimen de concejo abierto, en el que la asamblea vecinal gobierna y administra la localidad y está integrada por todos los electores con derecho a voto.