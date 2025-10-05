San Asensio vuelve a convertir el pisado de uva en una fiesta popular

San Asensio lleva 17 años ofreciendo una de las experiencias vinícolas más cercanas a las tradiciones y a los orígenes del vino. Bodegas Lecea, ... lleva abriendo desde entonces su lago y su trujal para acercar a vecinos y visitantes a la Fiesta del Pisado de la Uva, una actividad premiada como Mejor Experiencia Enoturística Nacional.

Ayer arrancó la primera de las jornadas donde durante siete horas se pudo disfrutar con entrada libre al pisado de uva que dará vida a su vino Corazón de Lago.

«La elaboración comenzó hace 15 días con la descarga de 18.000 kilos en el lagar de uvas tempranillo. Una vez terminada la fermentación es cuando sacamos el vino de lágrima a primera hora de la mañana y, a continuación, se comienza a pisar para la extracción del Corazón de Lago que es el vino de más calidad, el vino central. Le dan tres vueltas al lago y de ahí salen unos 6.500 litros de más color y cuerpo», explicó Estela Lecea, responsable de enoturismo de Bodegas Lecea.

Hoy se podrá disfrutar también de 10.30 a 12.00 horas de ese pisado pero, a diferencia de ayer, el trujal acogerá el prensado de uva de 12.00 a 15.00 horas. «Ahí es cuando sale el vino de prensa y se pasan todas las uvas del lago a un trujal y se terminan de prensar a mano. Entonces esta era la elaboración tradicional que hacían nuestros abuelos y que en los años 70 ya se deja de hacer y nosotros lo hemos recuperado desde 2009», continuó.

Al ser una cita tan atractiva y diferente, desde la bodega calculan que atraen cada año a unas 2.000 personas que llegan hasta sus instalaciones en San Asensio durante los dos días en los que se celebra esta experiencia.

«Nosotros queríamos recuperar una tradición que está perdida en La Rioja y queríamos recuperar los vinos de antaño, el vino del abuelo, que es el que siempre se ha bebido aquí como vino joven. Este es nuestro Corazón de Lago que siempre lo hacemos en esta fiesta y que se ha convertido en referente en época de vendimia aquí en La Rioja», concluyó Estela.