Momento de fuegos de la rueda capilla durante la procesión de ayer en Ausejo.

Momento de fuegos de la rueda capilla durante la procesión de ayer en Ausejo. SANDA
Ausejo

La rueda capilla arde en Ausejo en honor a la Virgen de la Antigua

Una vez terminados los actos religiosos, que contaron con numerosos devotos, el Consistorio ofreció un aperitivo popular en la Plaza del Ayuntamiento

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Domingo, 10 de agosto 2025, 08:54

Los gaiteros se han encargado este sábado de interpretar las dianas por las calles de Ausejo anunciando el día grande de sus fiestas de la ... Virgen de la Antigua. También han precedido a las autoridades durante su traslado a la iglesia y a la procesión que ha salido a las 13.00 horas de la parroquia. Al regresar, se ha prendido la tradicional rueda capilla en la plaza, delante del templo. La misa incluyó la habitual ofrenda floral a la patrona de colectivos y particulares.

