La rueda capilla arde en Ausejo en honor a la Virgen de la Antigua

Los gaiteros se han encargado este sábado de interpretar las dianas por las calles de Ausejo anunciando el día grande de sus fiestas de la ... Virgen de la Antigua. También han precedido a las autoridades durante su traslado a la iglesia y a la procesión que ha salido a las 13.00 horas de la parroquia. Al regresar, se ha prendido la tradicional rueda capilla en la plaza, delante del templo. La misa incluyó la habitual ofrenda floral a la patrona de colectivos y particulares.

Una vez terminados los actos religiosos, que contaron con numerosos devotos, el Consistorio ofreció un aperitivo popular en la Plaza del Ayuntamiento.

Las actividades propuestas para este domingo comenzarán a las 12.00 con un taller infantil de juegos y continuarán a las 14.00 con un concurso de ranchos de las cuadrillas. El pub Zahina acogerá por la tarde un torneo de brisca y a las 20.30 habrá concurso de disfraces, previa inscripción en el Ayuntamiento, amenizado por Disco Music y con una degustación de la Asociación de Mujeres. Seguirá una sesión de bingo y, a las 22.00 horas, toro de fuego para los niños.

Disco Music pondrá la nota musical a las 01.00 y 03.00 y a las 02.30 horas saldrá el toro de fuego con buscapiés.