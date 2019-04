Noventa empresas riojanas se conectarán a plataformas nacionales e internacionales Leonor González Menorca junto a otros responsables que han partidipado en el encuentro. / La Rioja El objetivo es establecer relaciones comerciales y generar nuevas oportunidades de negocio | La iniciativa LA RIOJA Logroño Viernes, 5 abril 2019, 13:56

La iniciativa «La Rioja Turismo y Negocios» permitirá conectar a más de noventa empresas riojanas del sector turístico con plataformas nacionales e internacionales para que puedan establecer relaciones comerciales y generar nuevas oportunidades de negocio.

La consejera de Desarrollo Económico e Innovación del Gobierno riojano Leonor González Menorca, ha manifestado este viernes que esta iniciativa «permite acceder a nuevos mercados y consolidar el turismo como un sector de futuro para La Rioja».

Ha indicado que este encuentro profesional, en el que están previstas 800 reuniones, es «una muestra más» de la apuesta del Ejecutivo regional por el sector turístico «como un pilar del desarrollo económico» que genera empleo, actividad económica y riqueza, ha informado el Ejecutivo regional en una nota.

La consejera ha señalado que este encuentro ayuda a «reforzar la imagen de La Rioja como un destino de calidad, ligado al vino, la gastronomía, el patrimonio cultural y las tradiciones», que posicionan a la comunidad «como destino de interior reconocible, diferenciado y auténtico«.

En estas reuniones participan representantes de las principales plataformas de servicios turísticos como Destinia, Booking, Minube, Traventia, Wellcomebeds,Greenspain, Sapinally, Jumbotours, Civitatis, Greenlifetours, Spain is more, Azca Crucerum, Across Spain, Indigo travel & Events, irconniños.com y Viajes Eroski, entre otros.