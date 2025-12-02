La travesía de Alesanco saldrá a contratación por más de millón y medio El proyecto de la LR-206 tiene un plazo de ejecución de 10 meses

El consejero, la directora general y el alcalde de la localidad en la zona que será reurbanizada.

La travesía de la carretera autonómica LR-206 ya cuenta con un proyecto de urbanización de mejora de la intersección con la carretera LR-207 en Alesanco, que saldrá a licitación pública antes de acabar este año con un presupuesto base de 1.594.417 euros.

Así lo anunció el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, que recorrió la zona que acogerá la próxima intervención acompañado de la directora general de Infraestructuras, Gema Álvarez, y del alcalde de Alesanco, León Albelda.

El objetivo de esta actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de 10 meses, es «reforzar la seguridad vial en el municipio, mejorar la fluidez del tráfico y crear entornos más seguros y agradables para los peatones», según señaló el consejero. El proyecto, como explicó, es parte de la apuesta del Gobierno regional «por modernizar nuestra red de carreteras para mejorar la conectividad y el desarrollo económico de La Rioja, así como ayudar a incrementar la calidad de vida de los municipios».

La zona que albergará la obra se encuentra en pleno casco urbano, desde la Plaza de Mediodía hasta el final del municipio

La zona en la que se desarrollará esta obra se localiza en pleno casco urbano de Alesanco, desde la denominada Plaza de Mediodía donde se produce la primera intersección con la LR-207 (calle Mayor), hasta el final del municipio en dirección a Cañas, donde la LR-206 adopta el nombre de Avenida Marqués de la Ensenada, pasando por la segunda intersección con la LR-207 (carretera de Baños), y a su vez con el cruce con la LR-419 (carretera Torrecilla).

La actuación incluye la ejecución de una nueva glorieta para sustituir a la actual intersección en T que conecta las travesías LR-206 (Calle Mediodía) y LR-207 (Calle Mayor) a la altura de la plaza Mediodía. El objetivo es facilitar las maniobras de giro para los vehículos, y dotar de mayores espacios para uso peatonal y estancial, que contarán con zonas ajardinadas y árboles para proporcionar algo de sombra.

La rotonda tendrá una isleta central ajardinada y sobreelevada de 2 metros de radio y un radio exterior de 11,5 metros. Los vehículos circularán por una calzada anular de 6,5 metros de ancho, así como una corona entre la calzada y la isleta de 3 metros de ancho para favorecer la circulación de los vehículos de mayor tamaño.

Además, se va a sobreelevar la calzada desde el kilómetro 2,724 de la LR-206, hasta la intersección con la calle Príncipe.