La Rioja proyecta construir su propio 'Caminito del Rey' en el Cañón del Leza El Gobierno regional ha licitado la redacción del plan que idee una «ruta corta circular» con «puentes e infraestructuras colgantes»

Un grupo de personas transitan por el camino habilitado por el lado Este del Cañón del Leza, mientras que al Oeste es donde se pretende construir el sendero colgante.

Diego Marín A. Logroño Domingo, 24 de agosto 2025, 13:30 Comenta Compartir

La Rioja podría presumir de tener su propio 'Caminito del Rey' en el Cañón del Leza. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente ha licitado la redacción del proyecto del 'Sendero colgante de Leza de Río Leza en la Reserva de la Biosfera' por una base de 47.691,53 euros. El objetivo es habilitar un recorrido que transcurra por el interior del cañón, en su margen izquierda, para posibilitar una «ruta corta circular» que enlace con el recorrido ya existente. «Este nuevo sendero será el primero de este tipo en La Rioja ya que discurrirá sobre puentes e infraestructuras colgantes y favorecerá el turismo en dicho municipio», expone la memoria del proyecto.

«La idea es hacer un 'Caminito del Rey' porque tiene algunas semejanzas y una historia común» Juan Carlos Duarte Alcalde de Leza de Río Leza

Actualmente existe un recorrido circular acondicionado de unos 4,5 kilómetros que comienza y finaliza en Leza de Río Leza y alcanza las pozas de las Fuentes del Restauro. Lo que se pretende realizar es un trazado alternativo, más atractivo, que transcurra por el interior del cañón en su parte final y que sea homologado por la Federación Riojana de Montaña.

«Es un proyecto interesante para La Rioja que atraerá turismo, es muy importante para el Camero Viejo» Daniel Rey Presidente de la Federación Riojana de Montaña

El Cañón del Leza una garganta de roca que transcurre de Soto a Leza y que supone la entrada al Camero Viejo. Es habitual ver volar a los buitres, pero también hay águilas, mirlos, verdecillos, picapinos, colirrojos y currucas. Años atrás se habilitaron senderos desde Soto y desde Leza que se adentran en el cañón pero no están unidos. Juan Carlos Duarte, alcalde de Leza de Río Leza, señala que «salvando las distancias, la idea es hacer un 'Caminito del Rey', porque tiene algunas semejanzas y una historia común». En el Desfiladero de los Gaitanes (Málaga), entre 1901 y 1905, se construyó un sendero colgante para salvar un salto de agua y acceder a la central hidroeléctrica El Chorro, mientras que el Cañón del Leza cuenta con una captación de bombeo que suministra a Ribafrecha.

Ampliar Una de las pozas que se forman en el Cañón del Leza. D.M.A.

«La idea es hacer un recorrido volado con pasos tibetanos y vías ferratas, es muy interesante y puede quedar muy bonito», expone Juan Carlos Duarte. «El Cañón del Leza cada vez se conoce y se visita más, y también se cuida. Estamos consiguiendo que la gente no deje basura», señala Duarte. El proyecto no lo promueve el Ayuntamiento sino el Gobierno de La Rioja y el alcalde lo prefiere, precisamente, para que quede protegido por la Red Natura 2000 y la Reserva de la Biosfera puesto que está en trámite de declarar la zona monte de utilidad pública.

Daniel Rey, presidente de la Federación Riojana de Montaña, considera este «un proyecto muy interesante para La Rioja que atraerá turismo, por lo que es muy importante para el Camero Viejo». Aunque Rey reconoce haber oído hablar de este proyecto años atrás no es hasta ahora cuando empieza a materializarse. «Creo que es viable. Los técnicos de la Federación ya están homologando senderos de Gran Recorrido y no es complicado», declara Rey.